الاتحاد Vs الهلال.. فوارق كبيرة في القيمة السوقية لموقعة الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل المملكة صوب ملعب مدينة عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة كلاسيكو الاتحاد أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتصدر فريق الاتحاد ترتيب دوري المحترفين بـ 61 نقطة، من 26 مباراة، بينما يدخل الهلال مواجهة الكلاسيكو في المركز الثاني، بـ55 نقطة بنفس عدد المباريات.
ويستعرض “سبورت 24″، القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال كالتالي:
بلغت القيمة السوقية لمواجهة الكلاسيكو 92.95 مليون يورو (368.28 مليون ريال)، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص في الأرقام وانتقالات اللاعبين.
ويتفوق فريق الهلال على نظيره الاتحاد في القيمة السوقية، إذ تبلغ القيمة السوقية للفريق الأزرق 60.45 مليون يورو نحو (239.51 مليون ريال)، مقابل 32.50 مليون يورو، (128.77 مليون ريال) للفريق الأصفر.
ويعد أغلى 3 لاعبين أجانب في فريق الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا بـ12.50 مليون يورو (49.53 مليون ريال)، واللاعب المالي موسى ماريغا بـ9 ملايين يورو (35.66 مليون ريال)، والبرازيلي ميشيل ديلغادو بـ7 ملايين يورو (27.74 مليون ريال). وفق “أخبار 24”.
ويأتي سالم الدوسري أغلى اللاعبين المحليين في صفوف الهلال بـ 2.80 مليون يورو (حوالي 11.09 مليون ريال)، يليه ياسر الشهراني بـ 2 مليون يورو (7.92 مليون ريال)، ومحمد البريك بـ2 مليون يورو أيضًا (7.92 مليون ريال).
فيما يعد أغلى 3 لاعبين أجانب في صفوف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو بـ 6.5 مليون يورو (25.75 مليون ريال)، والبرازيلي رومارينيو بـ 6 ملايين يورو (23.77 مليون ريال)، والمصري أحمد حجازي بـ4 ملايين يورو (15.85 مليون ريال)، وبعده المغربي حمدالله بـ3.60 مليون يورو (14.26 مليون ريال).
وجاء أغلى 3 لاعبين محليين في صفوف الفريق الأصفر عبدالعزيز البيشي بـ 1.70 مليون يورو (6.74 مليون ريال)، وزياد الصحفي بـ 1.20 مليون يورو (4.75 مليون ريال)، وفهد المولد بمليون يورو، (3.96 ملايين ريال)، وهي نفس القيمة السوقية للاعب عبدالرحمن العبود.