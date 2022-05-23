أعلنت شركة “نيوم” شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم 2022 برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.
وأوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر، أن هذه الشراكة تتماشى مع طموح الخطوط السعودية وجهودها، ولتكون المملكة منصة رائدة في قطاع النقل الجوي، وذلك من خلال زيادة حركة الضيوف محليًا وإقليمياً، بالإضافة إلى التوسع في الوجهات الدولية.
وأشار إلى أنه مع اكتمال مراحل تطوير “نيوم” سيزداد الطلب على النقل الجوي عبر هذه الوجهة الفريدة، ما يجعلها بكل تأكيد من ضمن قائمة الوجهات المهمة للخطوط السعودية لمواكبة هذا الطلب. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، أن مطار خليج نيوم يعد أحد المرافق الحيوية، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول السكان وشركاء الأعمال والباحثين عن مستقبل جديد إلى نيوم، مشيراً إلى أن إعلان تدشين الرحلات التجارية عبر المطار يعد خطوة مهمة وإشارة واضحة إلى النمو السريع.