“التجارة” تستدعي 2269 سيارة مرسيدس وتدعو للتوقف فوراً عن قيادتها

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، استدعاء- قرابة 3 آلاف مركبة مرسيدس “E Class / C Class” موديل 2011 – 2016، ومرسيدس”ML Class / R Class / GL Class” موديل 2013-2005.
وأوضحت أنها استدعت 676 سيارة مرسيدس “E Class / C Class” ؛ كونها تعاني خللا في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية مما يزيد من خطر حدوث إصابات حال وقوع حادث.
كما استدعت الوزارة 2269 مركبة مرسيدس “ML Class / R Class / GL Class”، لاحتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث، داعيا إلى التوقف الفوري عن قيادة هذه المركبات. وفق “أخبار 24”.
وحثت الوزارة مالكي هذه المركبات على التحقق من شمول رقم الهيكل من خلال مركز المنتجات المعيبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 2,269 مركبة
🚘 مرسيدس”ML Class / R Class / GL Class”
🗓 2013-2005
🔻لاحتمالية حدوث تآكل في وحدة معزز الفرامل مع مرورالوقت قد يؤدي إلى انخفاض أداء الفرامل أو تعطلها مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/xk9jj6CmnD
— وزارة التجارة (@MCgovSA) May 23, 2022