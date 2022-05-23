توقيع عقود إنشاء 4 وجهات عالمية و10 مناطق ترفيهية وسط جدة

وقعت شركة وسط جدة للتطوير؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقدًا مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة، لإنشاء 4 معالم رئيسية في وسط جدة، تشمل متحفاً، ودار أوبرا، واستاداً رياضياً، ومزارع مرجانية، فضلاً عن الأحواض الزراعية المحيطة، بخلاف إنشاء 10 مناطق ترفيهية وسياحية في وسط جدة .
وأوضحت الشركة أن المشروع يمتاز بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسی بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم.
وأشارت إلى أنها تسعى للتطوير عبر إنشاء 17 ألف وحدة سكنية للمواطنين مع منتجعات سياحية وفنادق تضم أكثر من 3000 غرفة، كما يسعى المشروع لتقديم قلب جدة بحلول ذكية للوافدين والزائرين تعتمد تقنيات الذكاء الصناعي والخدمات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه وفقًا للعقد، تقوم شركة قادة البناء الحديث المحدودة بتنفيذ أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية فيها، وإزالة المباني والبنية التحتية القائمة وعددها نحو 400 مبنى، كمرحلة أولى، وإعادة تحويل مسار خدمات البنية التحتية والتي تشمل التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال مواسير الصرف الصحي وتغذية المياه بإجمالي 6.5 كلم طولي.
وأفادت شركة وسط جدة أن تطوير المشروع سيتم عبر 3 مراحل رئيسية، لافتة إلى أنه تم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع، مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الأصيلة لمدينة جدة.