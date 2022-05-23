مستجدات كورونا.. قفزة جديدة في الإصابات وارتفاع حالات الشفاء وانخفاض الحالات الحرجة

شهدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفزة جديدة اليوم (الإثنين)، مسجلة 650 حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ 27 فبراير الماضي.
وكانت المملكة قد شهدت تسجيل 630 إصابة يوم الإثنين الماضي، لكن الحالات عادت للانخفاض التدريجي الأيام الماضية، قبل أن تقفز اليوم مسجلة زيادة قدرها 183 حالة عن يوم أمس.
في المقابل تواصل ارتفاع حالات التعافي مسجلة 583 حالة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من كوفيد 19 إلى 748030 من أصل 763692 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
وتراجعت الوفيات بتسجيل حالة وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى الوفيات عند معدلاتها المنخفضة التي بدأ تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9131. وفق “أخبار 24”.
كما شهدت الحالات الحرجة تراجعاً ملحوظاً لليوم الثاني على التوالي، بمغادرة 4 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 73 حالة.