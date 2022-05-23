مشروع النقل البحري للركاب بالشرقية.. توفير 13 ألف وظيفة و6 مليارات ريال عوائد متوقعة

سلطت الهيئة العامة للنقل، الضوء على مشروع النقل البحري للركاب بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والمسؤولين.
وأوضحت الهيئة، خلال ورشة عمل “مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية”، أن المشروع يستهدف خلق فرص استثمارية واعدة ذات رافد اقتصادي كبير، مشيرة إلى أن الدراسة التي قامت بها لمعرفة المسارات البحرية المحتملة، نتج عنها 5 مناطق رئيسية مقترحة تضم 14 مسارًا بحريًا، 7 منها تخدم الخليج العربي.
وأبانت أن المسارات السبعة المقترحة على الساحل الشرقي تربط كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين والدمام وكورنيش الخبر وصولاً إلى شاطئ نصف القمر ومن ثم العقير، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة توضح أن المشروع مجدٍ مالياً على مدى 30 عاماً، حيث يتوقع أن يبلغ صافي القيمة الحالية 2.7 مليار ريال، ويصل إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 6.1 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد أكثر من 2 مليون راكب سنويا من المشروع، كما سيساهم في خلق 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة طوال فترة المشروع، وإضافة 3 مليارات ريال للناتج المحلي.