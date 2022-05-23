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جديد المحليات > بالفيديو.. “تعليم الرياض” يستقبل المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم
23/05/2022   2:54 م

بالفيديو.. “تعليم الرياض” يستقبل المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم

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استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم 1444هـ.

ويأتي ذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية على إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت التقويمَ الدراسيَّ لعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “تعليم الرياض” يستقبل المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم

جديد المحليات
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