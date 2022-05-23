بالفيديو.. “تعليم الرياض” يستقبل المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم 1444هـ.
ويأتي ذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية على إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
يذكر أن وزارة التعليم أعلنت التقويمَ الدراسيَّ لعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، والذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة.
– مستودعات #تعليم_الرياض تستقبل المقررات الدراسية للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ .
– جهود متواصلة ..استعدادات مبكرة..لعام دراسي جديد..لمستقبلٍ واعد
– خطط استقبال..وخطط توزيع..لنرسم معاً لوحة الإنجاز بألوان الغد المشرق. pic.twitter.com/HVJKFJP78v
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) May 23, 2022
وفق “أخبار 24”.