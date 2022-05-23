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جديد المحليات > وزير الطاقة: نأمل التوصل لاتفاق جديد مع “أوبك +”.. وسنزيد الإنتاج في هذه الحالة
23/05/2022   2:55 م

وزير الطاقة: نأمل التوصل لاتفاق جديد مع “أوبك +”.. وسنزيد الإنتاج في هذه الحالة

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أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أوبك+ التي تشمل روسيا، كما أنه على العالم أن يقدر قيمة التحالف بين منتجي النفط.

وأوضح وزير الطاقة في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، أنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاق أوبك+ الجديد نظراً لحالة عدم اليقين في السوق، مبيناً أن أوبك+ ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجودا، ومشدداً على أهمية إبعاد السياسة عن أوبك+.

وأبان أن التحالف سيكون ضروريا لإجراء أي تعديلات منظمة في المستقبل وسط حالة من عدم اليقين بشأن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد، لافتاً إلى أنه يتعين على الحكومات تشجيع الاستثمار في الهيدروكربونات حتى مع تحول الدول إلى مصادر طاقة نظيفة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعود إلى نقص طاقة التكرير العالمية وارتفاع الضرائب، مبيناً أن العالم فقد حوالي 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، منها 2.7 مليون برميل منذ بداية جائحة “كورونا”.

وزير الطاقة: نأمل التوصل لاتفاق جديد مع “أوبك +”.. وسنزيد الإنتاج في هذه الحالة

جديد المحليات
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