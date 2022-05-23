“المرور” يقدم 7 إرشادات لتجاوز ناجح يعزز السلامة بين المركبات

أوصت الإدارة العامة للمرور بعدة إجراءات يجب على قائد المركبة مراعاتها من أجل تجاوز ناجح يعزز السلامة المرورية بين المركبات.
وأوضحت الإدارة العامة أنه قبل إجراء التجاوز يجب مراعاة ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد شرعت في تجاوز المركبة التي أمامها، أو أعطت إشارة بذلك.
وأكدت على أهمية ملاحظة ألا تكون المركبة القادمة من الخلف قد بدأت فعلًا في تجاوز مركبتك، مع الأخذ في الاعتبار سرعة المركبتين، وأن يكون الطريق خاليًا من العوائق.
ولفتت إلى ضرورة استعمال إشارات التنبيه الضوئية حال رغبة قائد المركبة في التجاوز، وأن تكون المسافة الجانبية بين المركبتين كافية للسماح بالتجاوز.
ونوهت إلى أنه عقب إتمام عملية التجاوز يجب على قائد المركبة العودة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد مواصلة تخطي مركبة أخرى، فيبقي على مساره.
وفق “أخبار 24”.