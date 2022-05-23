“هيئة التراث” تفتح المواقع التراثية للزوّار في مختلف المناطق وتحدد مواعيد زيارتها

أعلنت هيئة التراث عن فتح مواقع التراث الثقافي أمام الزوّار في مختلف مناطق المملكة، وذلك لإطلاعهم على تاريخها وما تحتويه من تفاصيل تاريخية وتراثية مهمة.
وتمثلت المواقع في قلعة الملك عبدالعزيز التاريخية بضباء، ومغائر شعيب في تبوك والتي ستستقبل الزوّار طيلة الأسبوع من 9 صباحًا – 5 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من 3 – 6 مساءً، فيما مواقع جبل أم سنمان، وحصن فيد الأثري وقلعة أعيرف، بحائل تستقبل زوراها من 9 صباحا- 5 مساءً، ما عدا الجمعة من 3:30 – 8 مساءً.
وفي الرياض يستقبل قصر الإمارة في الغاط زوّاره من 9 صباحًا – 5 عصرًا، طيلة الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من 2 – 8 مساءً، بينما قريتا شقراء واشيقر التراثيتين، تفتحان أبوبهما من 9 صباحًا – 12 مساءً، ثم من 4 – 10 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً – 10 مساءً.
فيما ستكون قرية الشعراء التراثية مفتوحة من 9 صباحًا – 12 مساءً، ثم من 4 – 10 مساءً، والجمعة والسبت من 4 مساءً – 10 مساءً، وهو ذات موعد زيارة قرية عودة سدير التراثية .
ويفتح برج الشنانة بالقصيم أبوابه من 9 صباحًا – 6 مساءً، سوى الجمعة والسبت من 4 مساءً – 9 مساءً، بينما بيت البسام وسوق المسوكف يستقبلان الزوار من 9 صباحًا – 5 مساءً، ويوم الجمعة من 3:30 – 8 مساءً، بينما مواقع بلدة الخبراء التراثية، وبلدة عيون الجواء ، وبلدة المذنب تفتح أبواها من 9 صباحًا – 12 مساءً، ثم من 4 مساءً – 7 مساءً، والجمعة من 3:30 مساءً – 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وتستقبل مواقع الجوف، المتمثلة قلعة كاف بالقريات، ومركز زوّار المنطقة بسكاكا، وقلعة زعبل، ومركز زوّار أعمدة الرجاجيل، والمنطقة الأثرية بدومة الجندل، ، وقلعة مارد وسوق دومة الجندل، الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا – 12 مساءً ثم من 4:30 مساءً – 7 مساءً.
أما بقية المواقع المتمثلة في القلعة الدوسرية بجازان، وموقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، ومنطقة حمى الثقافية في نجران، وبيت البيعة والمدرسة الأميرية في الأحساء، وقرية رُجال وموقع جرش الأثري، وبيت التراث في عسير، ستستقبل الزوّار من 9 صباحًا – 5 مساءً، والجمعة من 3:30 مساءً – 6 مساءً، والسبت من 10 صباحًا – 6 مساءً.
وتفتح قرية ذي عين في الباحة أبوابها من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، والجمعة من 3 مساءً – 6 مساءً، والسبت من 10 صباحًا – 6 مساءً، فيما يستقبل موقع سكة الحديد بالمدينة المنورة زوّاره من 10 – 6 مساءً، ما عدا الجمعة والسبت من 5 – 9 مساءً.