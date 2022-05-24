لبحث تداعيات الأزمة الغذائية.. المملكة تستضيف اجتماعًا لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي

استضافت المملكةُ ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الإثنين)، الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، والشركات الزراعية والغذائية التابعة للصناديق السيادية الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لبحث تأثيرات الأزمة الغذائية على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد.
وأكد وكيلُ الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المملكة أَوْلت اهتمامًا بقضايا التنمية الزراعية، والتوازن البيئي، والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العالم لا يزال يعاني حتى الآن من آثار أزمة كورونا، ثم يعاني الآن من الأزمة الغذائية، الأمر الذي يحتم ضرورة مراجعة الخطط ووضع الإستراتيجيات المرنة لتجاوز آثار الأزمة. وفق “أخبار 24”.
وأوصى المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، تمثلت في ضرورة العمل على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الرؤساء التنفيذيين أو صنَّاعِ القرار للشركات الحكومية أو شبه الحكومية المعنية بالغذاء والأمانة العامة، لوضع إجراءات وتدابير مُحدَّدَة.