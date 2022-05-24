البلوي: إصابة “غروهي” كدمة بالرقبة.. والحارس فقد وعيه لدقيقة

كشف المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى ناديه، البرازيلي غروهي خلال مباراة الهلال.
وقال البلوي، في تصريحات صحفية له عقب المباراة: “إصابة غروهي عبارة عن كدمة بالرقبة والحارس فقد وعيه لمدة دقيقة”.
وأتم المدير التنفيذي لنادي الاتحاد تصريحاته بقوله: “إصابة غروهي أربكت الفريق والاتحاد هو بطل الدوري ولن ننظر في نتائج”. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.