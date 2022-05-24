“بن نافل” يُعلق على فوز “الهلال” بثلاثية أمام “الاتحاد”

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بأداء لاعبي فريقه عقب الفوز أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الإثنين) ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.
وقال بن نافل، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ليس من دورنا كإدارة أن نقوم بالرد على من كل أصدر قرارًا أو التصريح ضده مهمتنا كإدارة هي تهيئة الأبطال داخل الملعب وهذا دورنا”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته بقوله: “هذه طريقتنا وأسلوبنا والحمد لله نحقق فيها الإنجازات ونعتذر لجماهيرنا عن خسارة الكأس ونبقى الفريق الوحيد الذي ينافس دوما على كل البطولات”. وفق “أخبار 24”.