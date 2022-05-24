نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “بن نافل” يُعلق على فوز “الهلال” بثلاثية أمام “الاتحاد”
24/05/2022   9:51 ص

“بن نافل” يُعلق على فوز “الهلال” بثلاثية أمام “الاتحاد”

+ = -
430

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بأداء لاعبي فريقه عقب الفوز أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الإثنين) ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وقال بن نافل، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ليس من دورنا كإدارة أن نقوم بالرد على من كل أصدر قرارًا أو التصريح ضده مهمتنا كإدارة هي تهيئة الأبطال داخل الملعب وهذا دورنا”.

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته بقوله: “هذه طريقتنا وأسلوبنا والحمد لله نحقق فيها الإنجازات ونعتذر لجماهيرنا عن خسارة الكأس ونبقى الفريق الوحيد الذي ينافس دوما على كل البطولات”.  وفق “أخبار 24”.

“بن نافل” يُعلق على فوز “الهلال” بثلاثية أمام “الاتحاد”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211901.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.