مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات والوفيات وارتفاع أعداد المتعافين

واصلت الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، إذ سُجلت 540 إصابة اليوم (الأربعاء)، بانخفاض قدره 17 حالة عن يوم أمس.
كما تواصل ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس، حيث تماثل 570 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى حالات التعافي في مستوياتها الأعلى من الإصابات الجديدة. وبذلك يرتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 749141 من أصل 764789 مصاباً منذ بدء الجائحة في المملكة.
وانخفضت الوفيات بشكل كبير هذا اليوم، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وهو ثلث العدد المسجل أمس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتئجة كوفيد 19 إلى 9135. وفق “أخبار 24”.
وبخصوص الحالات الحرجة، فقد دخلت حالة واحدة فقط العناية المركزة اليوم مقارنةً بـ8 حالات أمس، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 82 حالة.
وفق “أخبار 24”.