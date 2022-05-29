ما قصة الرجل الذي قاطع طريق الملك عبدالعزيز.. وكيف تعامل معه المؤسس؟

روى حساب الملك عبدالعزيز، تفاصيل قصة رجل قاطع طريق الملك عبدالعزيز أثناء سيره في الصحراء، وكيف تعامل معه الملك المؤسس.
وأوضح الحساب، أنه لحق رجل بموكب الملك عبدالعزيز عندما كان يسير في الصحراء بإحدى رحلاته إلى شقراء، ثم صاح الرجل منادياً الملك بأعلى صوته فتوقف حين رآه وسأله “من يكون؟”.
وأضاف أن الرجل قال إنه لديه “مظلمة” فرد عليه الملك قائلاً: “ما مظلمتك؟”، ليكمل الرجل ويقول بأن أمير منطقته اقتطع أفضل الأراضي وجعلها خاصة لإبله ومنع المواطنين من الرعي فيها، وحين دخلها صادر جَمله ووضع وسمه عليه. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الملك عبدالعزيز سارع بالانتصار للمظلوم فوراً وكتب إلى أمير تلك المنطقة وطلب منه إعادة الجمل لهذا الشخص مع إعطائه جملاً من جمال هذا الأمير نكالًا له على ظلمه له، مع تحذيره من تكرار هذا مرة أخرى.