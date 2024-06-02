470 ألف مستفيد من فعالية الإعلانات الرقمية

تفاعل أكثر من 470 ألف مستفيد ومستفيدة من فعالية (Ignite | The Ads) للإعلانات الرقمية، والتي استمرت خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو المنصرم، حيث شهدت عقد أكثر من 30 ورشة عمل استفاد منها 740 مشاركاً حضورياً وافتراضياً.
وتضمّنت الفعالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جلسات حوارية مع أكثر 140 متحدثاً وخبيراً محلياً ودولياً، حيث جرى تنفيذ أكثر من 455 تجربة أداء؛ وذلك بهدف تطوير القطاع وتمكين وتحفيز المبدعين للابتكار.
وناقشت تلك الجلسات الحوارية عدة عناوين نحو فهم العميل كان من بينها “فهم ما يحفز الجيل الجديد”، والتي أكّد فيها الشريك المؤسس لشركة Greenwood Ave ريان بويد، أن الأجيال الحالية تميل إلى تقدير التجارب والذكريات أكثر من الممتلكات المادية، ويفضلون إنفاق أموالهم على الأنشطة والخبرات والأحداث الثقافية عوضاً عن شراء الأشياء المادية.
وفي جلسة بعنوان “تقدم المرأة في المجالات الإبداعية”، أوضحت مديرة نجاح العملاء وتطوير الأعمال في وكالة زان أروى قديح، أنها تستمد الإلهام من اللحظات البسيطة والتمتع بالأشياء اليومية الصغيرة؛ مما يضفي قيمة على تفاصيل الحياة، لافتة إلى أن المستقبل ليس ثابتاً ويجب التكيف مع هذه التغيرات باستمرار.
وحول التصوير السينمائي للإعلانات، أوضح مدير التصوير والإضاءة في Tenx Production سعيد باعشن، أن الإخراج شيء مختلف عن الإدارة، وأن التصوير السينمائي هو حس وتكوين وزاوية، ويمكن اكتشاف القدرات في التصوير السينمائي من خلال الهاتف المحمول، حيث يدل فهم الإضاءة والتكوين والألوان على موهبة المصور.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة Ways عبدالله القاسم في الجلسة الحوارية “مستقبل الإعلام الرقمي في المملكة”، أنه إذا كان لديك 9 موظفين، فإن الذكاء الاصطناعي هو الموظف العاشر، والمستقبل يجمع بين التسويق والتقنية”، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي بات مساعداً لا غنى عنه في توصيل الأفكار للعميل، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الكفاءات المتخصصة في الفنون والتصميم والكتابة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الفعالية التابعة لمجلس المحتوى الرقمي، والتي يتم تنظيمها الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية؛ تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية، وتمكين المبدعين وصناع المحتوى، وتشكيل عصر جديد لمحتوى رقمي يمثل المملكة، لتتكامل مع مسارات برنامج المحتوى الرقمي المختصة في الألعاب والفيديو والصوتيات.