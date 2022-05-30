بالصور.. أمير الشرقية يفتتح مركزاً شاملاً لمتلازمة “داون” في الخبر

افتتح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مركز المهيدب لمتلازمة داون “هبة” في مدينة الخبر، حيث يعد أحدث مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.
وزار “أمير الشرقية” خلال الافتتاح، أقسام المركز للتعرف على مرافقه التشخيصية والتعليمية والتأهيلية، والتي تخدم الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون وأولياء أمورهم.
وتجول بالمعرض المصاحب للحفل للتعرف على قصص نجاح عدد من الشباب والشابات من ذوي متلازمة داون، كما اطلع على الخدمات التي سيقدمها المركز لتأهيل جيل جديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون.
وأبدى الأمير سعود بن نايف، سعادته باحتضان المنطقة الشرقية مركزاً شاملاً ومتخصصاً بمتلازمة داون وبأعلى معايير الجودة، منوهاً إلى أن قيادة هذه البلاد حريصة على حصول الجميع على التعليم وخصوصاً ذوي الإعاقة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مساحة مركز هبة لمتلازمة داون حوالي 15 ألف متر مربع، كما تبلغ مساحة المبنى 6200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الملاعب الخارجية والمساحات الخضراء 8800 متر مربع.