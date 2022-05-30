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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” باستمرار الرياح النشطة بالرياض وهطول أمطار في مكة
30/05/2022   7:39 ص

تنبيهات من “الأرصاد” باستمرار الرياح النشطة بالرياض وهطول أمطار في مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (الإثنين) على مكة المكرمة، وكذلك استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة في عدة مناطق أخرى بينها الرياض.

وأوضح المركز، أن الزلفي والغاط وثادق ورماح في منطقة الرياض ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) من مساء اليوم، على أن تمتد الحالة إلى المدينة المنورة.

وبيّن أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (08:00) مساءً، مشيراً إلى أن الحالة نفسها ستحدث في منطقتي عسير والباحة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل ستشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدن في الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً.

تنبيهات من “الأرصاد” باستمرار الرياح النشطة بالرياض وهطول أمطار في مكة

جديد المحليات
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