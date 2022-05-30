أمين عام مجلس التعاون يدين السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام الأقصى

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وحذر الحجرف من تفاقم الأوضاع في ظل السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً وتصرفا مرفوضا وتصعيدا خطيرا.
وشدّد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية. وفق “أخبار 24”.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.