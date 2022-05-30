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رياضة > مسؤول في “المسابقات”: الهلال يتوج بلقب دوري المحترفين في هذه الحالة
30/05/2022   7:38 ص

مسؤول في “المسابقات”: الهلال يتوج بلقب دوري المحترفين في هذه الحالة

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كشف مسؤول في لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن لائحة رابطة دوري المحترفين السعودي، ستعتبر الهلال فائزاً بالدوري في حال فاز الهلال والاتحاد أو تعادلا أو خسرا مباراتيهما المتبقيتين في الدوري.

وأوضح المسؤول وفقًا لـ”الشرق الأوسط” أن الاتحاد سيعتبر بطلاً بشرط فوزه في المباراتين المقبلتين مع تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة.

وخسر الاتحاد مواجهته أمام الطائي بهدف دون رد، بينما فاز الهلال على أبها بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري المحترفين.

ووصل الهلال إلى النقطة 61 بالتساوي مع الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري قبل جولتين على نهاية المسابقة.

مسؤول في “المسابقات”: الهلال يتوج بلقب دوري المحترفين في هذه الحالة

رياضة
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