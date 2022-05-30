​”سدايا” توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين لاستعراض بطاقة “شهم” في “توكلنا خدمات”

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ بهدف إتاحة استعراض بطاقة (شهم) في تطبيق “توكلنا خدمات” بالمحفظة الرقمية.
ومثَّلَ “سدايا” في توقيع المذكرة نائب مساعد مدير المركز لمنظومة توكلنا عبدالعزيز الناجم، ومن الصندوق مستشار الأمين العام للتقنية اللواء يحيى الغامدي، وتهدف المذكرة إلى تسخير البيانات وتطويع التقنية؛ لخدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية.
ونصَّت المذكرة على آلية العمل على الربط التقني لبطاقة (شهم) الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مع تطبيق “توكلنا خدمات”؛ ما يتيح التحقق من هوية حامل البطاقة أثناء إبراز التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه المذكرة الخطوة الأولى من نوعها لتمكين مستفيدي الصندوق من الحصول على تسهيلات خاصة عبر الربط التقني مع “توكلنا خدمات”، واستثمار التطور التقني والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة خدمات المستفيدين لدى الصندوق.