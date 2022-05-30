“نزيف النقاط مستمر”.. “الاتحاد” يُفرط في فارق الصدارة ويسقط أمام “الطائي” (فيديو وصور)

حقق فريق الطائي فوزا غاليا أمام نظيره الاتحاد بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل أمير سعيود الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 51.
وبتلك النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 61 نقطة.
أحداث المباراة
كاد مهند الشنقيطي يسجل هدفا لفريق الاتحاد في الدقيقة 19 بعد تسديدة اصطدمت في القائم الأيمن لمرمى الطائي.
وأهدر مهاجم فريق الطائي فرصة لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38، بعدما حاول مدافع الاتحاد زياد الصحفي إبعاد كرة عالية ليخرج بشكل خاطئ وتصل إلى لاعب الطائي الذي سدد الكرة بجوار القائم.
وقرر مدرب الطائي إجراء تبديل في الدقيقة 26 بدخول اللاعب جمال باجندوح بدلا من زميله مختار علي.
وسجل اللاعب أمير سعيود الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بعدما حصل على الكرة وانطلق نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الطائي دينير في الدقيقة 60.
وقرر مدرب الاتحاد كوزمين كونترا إجراء تبديل ثنائي بدخول اللاعبين عبدالرزاق حمدالله وايغور كورونادو بدلا من عوض الناشري وهارون كمارا. وفق “أخبار 24”.
وأرسل برونو هنريكي عرضية داخل منطقة جزاء الطائي في الدقيقة 65 لكن الحارس نواف العقيدي والتقط الكرة قبل أن تصل لرأس عبدالرزاق حمدالله.
وحاول عبدالعزيز البيشي استخدام سـلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 66 لكن كرته تصدى لها حارس مرمى الطائي.
وفي الدقيقة 83، أرسل ايغور كورنادو كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس خرج والتقط الكرة قبل وصولها إلى برونو هنريكي.
هدف في الرياض وحائل 🔥
الهلال✅
الطائي✅
—— بهذه النتيجة.. الهلال يتصدر 🔝#SSC | #SPL pic.twitter.com/BYHnaOfmHa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 29, 2022