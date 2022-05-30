مستجدات كورونا.. قفزة جديدة في الإصابات وارتفاع أعداد المتعافين وانخفاض الحالات الحرجة

شهدت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة قفزة جديدة، مسجلة 686 حالة، بارتفاع قدره 156 حالة عن يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 23 فبراير الماضي.
كما سجلت أعداد المتعافين ارتفاعاً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تماثل 621 شخصاً للشفاء، لتواصل حالات الشفاء الارتفاع منذ التاسع من مايو الماضي. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 751798 من أصل 767412 مصاباً منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل انخفضت الحالات الحرجة مقارنةً بيوم أمس، حيث دخلت حالة واحدة فقط العناية المركزة اليوم (الإثنين)، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 83 حالة.
واستقرت حالات الوفاة الناتجة عن كوفيد 19، عند مستوى حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9145 حالة. وبذلك تبقى حالات الوفاة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021.
وفق “أخبار 24”.