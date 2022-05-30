وزيرة الرياضة الفرنسية تحمل جماهير ليفربول مسؤولية الشغب الذي صاحب نهائي دوري الأبطال

حملت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا-كاستيرا، جماهير ليفربول المسؤولية عن المشاكل التي سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب محاولتهم دخول الملعب في باريس بدون تذاكر.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية، وفقاً لمحطة (آر.تي.ال) الإذاعية الفرنسية، إن ما حدث في المقام الأول بسبب احتشاد المشجعين البريطانيين لنادي ليفربول بدون تذاكر أو بتذاكر مزيفة، مما تسبب في تأخر موعد انطلاق المباراة النهائية لمدة 35 دقيقة بسبب الاضطرابات خارج الملعب، فيما اشتكى مشجعون من عدم الدخول رغم امتلاك تذاكر.
ونجح فريق ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، للمرة الـ14 في تاريخه، بالفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس. وفق “أخبار 24”.