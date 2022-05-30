رسالة دعم لصلاح من اتحاد الكرة المصري بعد خسارة ليفربول نهائي دوري الأبطال

وجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، رسالة دعم وتشجيع لقائد منتخب مصر محمد صلاح، عقب الانتقادات التي تعرض لها إثر خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.
وقال علام: “صلاح أيقونة الكرة المصرية، وخير قدوة للشباب المصري، بعد أن رفع سقف الطموح والأحلام، ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية”.
يأتي تصريح علام بعد انتشار مقاطع فيديو لمشجعين مصريين لريال مدريد يسخرون من صلاح -الذي توعد مراراً خلال الفترة الماضية بالثأر من ريال مدريد- بعد خسارة ليفربول النهائي أمام الفريق الإسباني بهدف مقابل لا شيء.
ونوّه رئيس اتحاد الكرة المصري بالإنجازات التي حققها صلاح هذا الموسم، حيث نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، وجائزة هدف الموسم في المسابقة، ولاعب العام من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في 4 سنوات. وفق “أخبار 24”.
وحثّ الجماهير المصرية على دعم ومساندة صلاح في هذا التوقيت لاستكمال مشوار الإنجازات مع ناديه ومنتخب مصر، بحسب تعبيره.