إلزام ممارسي الأنشطة البيئية بتصحيح أوضاعهم وتشديد على منفذي الفعاليات أخذ التصاريح اللازمة للضوضاء

دعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات كل من يمارس أنشطة بيئية ذات أثر بيئي أن يتقدم للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بخطة لتصحيح أوضاعه قبل انتهاء المهلة التصحيحية بتاريخ 2 / 12 / 1443هـ.
وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والعمل بموجبها، وتحسين أوضاع مراكز المعارض والمؤتمرات والمنشآت المؤقتة.
كما أكدت ضرورة أخذ التصاريح اللازمة للضوضاء أثناء تنفيذ الفعاليات من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء، وكذلك الالتزام بآلية التخلص من النفايات وفق الأنظمة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطنـي للرقابة على الالتزام البيئي.