عرض لمسيرة 5 من المسؤولين الصادرة بتعيينهم أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، أوامر ملكية بشأن إعفاءات وتعيينات جديدة لعدد من المسؤولين.
ومن بين المسؤولين الذين جرى ترقيتهم وتعيينهم في مناصب جديدة، اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام، وبدر بن عبدالمحسن بن هداب، مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة، والمهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعبد الرحمن الحربي، سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين.
ونستعرض خلال التقرير التالي السير الذاتية لهؤلاء المسؤولين:
اللواء محمد بن عبدالله البسامي- مديراً للأمن العام
حصل الفريق البسامي على بكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية، وحقق نجاحات كبيرة في المناصب التي تدرج بها.
تولى الفريق البسامي، قيادة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة قبل عام في مايو 2021م، ويعرف الكثير اسم اللواء محمد بن عبدالله البسامي من إدارة المرور حيث كان مديراً للإدارة العامة للمرور، منذ شهر أكتوبر 2017 حتى مايو 2021م.
ومن أهم المناصب التي تقلدها اللواء البسامي: عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” بين ديسمبر 2017 و12 فبراير 2021م، ومدير إدارة مرور الرياض، وقائد وحدة أمن المواكب، ومدير شعبة الخطط المرورية في الإدارة العامة للمرور، ومدير الإدارة العامة للمرور، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
بدر بن عبدالمحسن بن هداب- مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وشغل الهداب منصب مساعد وزير التجارة، كما شغل قبل ذلك منصب وكيل الوزارة للسياسات والأنظمة، وأسهم في تطوير البيئة التشريعية والتجارية من خلال الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح في مجالات التجارة والاستثمار والشركات وحماية المستهلك والمهن الحرة وغيرها.
وتولى الإشراف على أعمال الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التجارة، والإشراف على أعمال اللجان شبه القضائية ولجان المعرفة والسياسات والصياغة القانونية، ويرأس لجنة الإفلاس، وعضوية المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين “سابقًا”.
ويحمل مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له 4 مقالات علمية محكمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.
أحمد العيسى- مديراً عاماً للمباحث العامة
درس أحمد العيسى تخصص إدارة الأعمال والإدارة الدولية، وذلك في 2003م، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية مينلو.
تدرج في العديد من المناصب البارزة والهامة في المملكة، حيث عمل كمدير المبيعات والخدمات الاستشارية الاستثمارية وذلك في الفترة ما بين 2005 و 2006، ومشرف على مشروع “مدينة جدة التاريخية” منذ أغسطس عام 2018، ونائب الرئيس الأول ورئيس تطوير الأعمال في “بنك الرياض” خلال 2014، وعضو مجلس إدارة شركة “بيت الاستثمار العالمي” بين 2015 و2016، وشركة “السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري” بين 2012 و2013.
المهندس خالد السالم – رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصل المهندس خالد السالم، على إجازة في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ثندربيرد في الولايات المتحدة، تحصل أيضًا على خبرة في مجال الصناعة والبحث والتطوير، وشغل العديد من المناصب القيادية البارزة.
شغل المهندس خالد السالم، منصب رئيس البرنامج الوطني لتطوير المجمعات الصناعية في أبريل 2015، وشغل منصب نائب الرئيس للصناعات البلاستيكية والتغليف منذ عام 2014، في التجمعات الصناعية، يعمل وكيلا لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، كما شغل خالد السالم منصب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منذ سبتمبر 2017. وفق “أخبار 24”.
السفير عبدالرحمن الحربي- سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الصين
وحصل السفير عبدالرحمن الحربي، على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن”، كما أنه يتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة، والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي.
وشغل الحربي عدة مناصب، منها: الرئيس التنفيذي لـ “شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية”، وعضو مجلس إدارة كل من “هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج”، و”برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، كما شغل العديد من المناصب القيادية في القطاع الخاص، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية الإقليمية في المملكة.
كما شغل الحربي بين أعوام 2016 وحتى 2019 منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار، كما أنه ممثل المملكة في مجلس إدارة “المركز الإسلامي لتنمية التجارة”.
وتولى منصب محافظ “الهيئة العامة للتجارة الخارجية” منذ 23 مارس 2019، حتى تم إعفاؤه من المنصب، وتعيينه سفيراً للمملكة في جمهورية الصين، وهو عضو مجلس إدارة “هيئة تنمية الصادرات السعودية”، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.