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جديد المحليات > “الأرصاد”: تقنيات وأبحاث مرتقبة لرصد الغبار والعواصف الرملية قبل حدوثها في الخليج
01/06/2022   9:00 م

“الأرصاد”: تقنيات وأبحاث مرتقبة لرصد الغبار والعواصف الرملية قبل حدوثها في الخليج

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قال رئيس المركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، إنه سوف يكون هناك تقنيات حديثة لرصد العواصف الرملية والترابية وتوقعها قبل أيام من حدوثها.

وذكر “غلام”، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن ورشة عمل العواصف الغبارية والرملية في الجزيرة العربية التي انطلقت اليوم في جدة تستهدف بلورة وعمل خارطة طريق لما أعلنه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في قمة الشرق الأوسط الأخضر عندما أعلن إنشاء مركز إقليمي للعواصف الغبارية والرملية والإنذار المبكر منها.

وكشف عن أبحاث سوف تقام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد مصادر الغبار، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة لمواجهة أثر التغير المناخي.

وأضاف أن رصد مثل هذه العواصف سيكون مفيدا لعدة جهات ومنها وزارة الصحة فيما يتعلق بتجهيزات المستشفيات والمراكز لاستقبال المتأثرين بتبعات هذه العواصف خاصة من مرضى الربو.

وفق”أخبار 24″.

“الأرصاد”: تقنيات وأبحاث مرتقبة لرصد الغبار والعواصف الرملية قبل حدوثها في الخليج

جديد المحليات
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