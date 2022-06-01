مستجدات كورونا.. تواصل انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتراجع أعداد المتوفين

سجل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة تراجعاً ملحوظاً خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انخفضت أعداد الإصابات الجديدة وكذلك الحالات الحرجة والوفيات، بينما ارتفع أعداد المتعافين.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 569 إصابة جديدة بالفيروس اليوم (الأربعاء)، بانخفاض قدره 98 حالة عن يوم أمس، لتعاود الإصابات الانخفاض لليوم الثاني بعدما سجلت أعلى معدلاتها في ثلاث شهور أول أمس (الإثنين).
كما انخفضت الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، إذ غادرت حالتان العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 78 حالة.
وارتفع أعداد المتعافين من كوفيد 19 مقارنةً بيوم أمس، بتماثل 523 شخصاً للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 752839 من أصل 768648 مصاباً بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتراجع أعداد المتوفين بكورونا إلى حالة واحدة فقط، وهو ثلث العدد المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9149 حالة وفاة.