كشَف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن 12 تحديًا حقيقيًا يواجه منشآت وطنية أمام المسجلين في هاكاثون الصناعة، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويُقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 25 يونيو المقبل.
وحث الصندوق الراغبين في المشاركة على إيجاد حلول للتحديات التي شملت 4 مجالات تنوعت ما بين تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم، وصناعة الهوية البصرية، تواجه منشآت وطنية عاملة في قطاعات: الأغذية، وصناعات الأدوية، والأزياء، والسيراميك.
وأبان أن 8 منشآت عاملة في مجال صناعة الأغذية، طرحت تحديات على مستوى تسويق المنتجات وتغليفها بأساليب إبداعية، بخلاف منشأتين تعملان في مجال صناعة الدواء تواجهان تحديين، يتمثلان في ابتكار حلول تصميمية لتمكين انتظام المرضى في تناول الأدوية الموصوفة بدقّة، بالإضافة إلى تحدٍ آخر في مجال صناعة الأزياء الرجالية، يتمثل في ابتكار تصميم إبداعي لعبوات المنتجات وتصنيفها بشكل جذاب وتنافسي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فتح باب التسجيل في الهاكاثون مستمر حتى 11 يونيو الحالي، وتبلغ قيمة الجوائز المرصودة للفائزين في الهاكاثون 250 ألف ريال موزعة على المراكز الخمسة الأولى، حيث يحصل الفائزون بالمركز الأول على 80 ألف ريال، والثاني على 60 ألف ريال، والثالث على 45 ألف ريال، والرابع على 35 ألف ريال، والخامس على 30 ألف ريال.