تستهدف 500 ألف طالب.. انطلاق الاختبارات الوطنية “نافس” الأحد المقبل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب انطلاق الاختبارات الوطنية “نافس” يوم (الأحد) المقبل، والتي تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة من المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاختبارات تُطبق بهذه الشمولية للمرة الأولى في المملكة، انطلاقًا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأشارت إلى أن الاختبارات تنفذ بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، وتشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة من المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي). وفق “أخبار 24”.
وذكرت الهيئة أن الاختبارات ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 14 يونيو الحالي، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية.
وأفادت أن الاختبارات تهدف إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم.