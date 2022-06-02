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جديد المحليات > “الطيران المدني” يعلن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض الحج
02/06/2022   4:28 م

“الطيران المدني” يعلن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض الحج

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس)، تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

ونص التعميم على أن يكون المسافر القادم لغرض الحج أقل من 65 عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بهذه التعاميم يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

“الطيران المدني” يعلن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض الحج

جديد المحليات
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