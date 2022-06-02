بحضور الحقيل.. توقيع اتفاقية بين وافي للطاقة وشل العالمية لفتح محطات للوقود في المملكة

منحت شركة “شل” العالمية، شركة وافي للطاقة حق الامتياز الحصري بالمملكة لإنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات السيارات، بعد توقيع اتفاقية بينهما بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ووفق الاتفاقية ستنقل شل للمملكة أحدث الخبرات التقنية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات العالمية، وهي من أكبر الشركات المشغلة لمحطات الوقود وخدمات السيارات في العالم، وتقوم بتشغيل أكثر من 46 ألف محطة في 80 دولة.
من جهة أخرى، وقعت شركة وافي مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة “فرص” لدعم الشراكة وتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاتفاقية لتوفير فرص استثمارية أمام المهتمين من القطاع الخاص كافةً؛ مع الحفاظ على المعايير التخطيطية والتوجهات التنموية للمدن واحتياجاتها، وتوافر العقارات البلدية المناسبة لمثل هذا النوع من الأنشطة.