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جديد المحليات > منح “18 مواطناً ومقيم” ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة
03/06/2022   2:53 ص

منح “18 مواطناً ومقيم” ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ “18” مواطناً و” مقيم” لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة ، وفيما يلي أسماء المتبرعين :

العقيد البحري/ عبدالله بن محمد بن فهد السند ، ياسر بن بخيت بن محبوب الزبيدي ، عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن محمد الريس ، المقدم/ أحمد بن سعد بن راشد الشبانات ، عبدالله بن علي بن ناصر العلي ، مهدي عبدالرضا بن محمد أبوعلي ، الرئيس رقباء فني/ عويدان بن محمد بن عويضه الدوسري ، مساعد بن عبدالحميد بن إبراهيم المقيط ، محمد المرسي شعبان البلاط ، الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج ، الرئيس رقباء عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري ، الرئيس رقباء/ عبدالله بن سعيد بن سعد الشهراني ، عبدالعزيز بن عايد بن تابه العنزي ، ملازم أول/ عامر بن علي بن مفرح العسيري ، الرقيب أول/ جابر بن علي بن محمد كعبي ، عبدالله بن أحمد بن عبدالرزاق القشعمي ، صالح بن أحمد بن سليمان العليوي ، النقيب / مشعل بن فرحان بن عديس العتيبي ، العميد البحري/ محمد بن شبيب بن محمد الدوسري. وفق “واس”.

منح “18 مواطناً ومقيم” ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم بالدم 50 مرة

جديد المحليات
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