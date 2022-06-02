اقتصادية أمريكية: السعودية هي البنك المركزي للبترول وتعديلات الإنتاج انتصار كبير لها

أكدت العضوة المنتدبة والرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع في RBC Capital، هيليما كروفتاليوم (الخميس)، أن المملكة هي البنك المركزي للبترول، وأن تعديلات الإنتاج انتصار كبير لها.
وأوضحت أن المملكة لم تهدف من اعتماد إجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج رفع سعر برميل النفط، مبينةً أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة إلى المملكة واجتماعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض تعد انتصاراً سياسياً كبيراً للمملكة.
ونوهت إلى أن فريق المفاوضات الأمريكي قام برحلات كثيرة إلى المملكة لمحاولة الوصول إلى هذا التعديل.
وكانت الدول المنتجة للنفط في “أوبك+” قد اعلنت اليوم عن زيادة أكبر مما كان متوقعاً في إنتاجها هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، وتضمن التعديل زيادة 648 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في السابق.
وفق “أخبار 24”.