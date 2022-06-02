نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الخطوط السعودية” تستعد بـ268 رحلة دولية و32 داخلية لموسم الحج
03/06/2022   2:53 ص

“الخطوط السعودية” تستعد بـ268 رحلة دولية و32 داخلية لموسم الحج

+ = -
1041

خصصت الخطوط الجوية السعودية أسطولاً خاصاً يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ 268 رحلة دولية في 15 محطة، و32 رحلة داخلية في 6 محطات.

وأوضحت أنها ستوفر أكثر من 107 آلاف مقعد على القطاع الدولي، و12.8 ألف مقعد على القطاع الداخلي، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي 100 وجهة داخلية ودولية؛ مبينةً أنها ستقوم بنقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مرحلة المغادرة.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية إبراهيم العمر، إن استعدادات استقبال الحجاج قد اكتملت؛ مبيناً أن الخطوط السعودية تهدف من خلال خطتها التوسع في نقل الحجاج من المحطات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر لأداء مناسك الحج، وتحقيق معدل 100 % في معايير السلامة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الخطوط السعودية توفر خدمة تسلُّم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، كما تنظم حملة توعوية تثقيفية لضيوف الرحمن لتعريفهم بالأنظمة المتعلقة بالأمتعة.

“الخطوط السعودية” تستعد بـ268 رحلة دولية و32 داخلية لموسم الحج

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213156.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.