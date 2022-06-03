اختتام مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر- 5)

اختتمت، أمس (الخميس)، مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر- 5)، الذي تنفذه القوات البحرية الملكية، بمشاركة القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.
وشهدت المناورات تنفيذ العديد من التدريبات القتالية كتطهير المواقع المحصنة والاقتحام والرماية الحية وعمليات الإبرار، في حين شارك في التمرين عدد من القطع البحرية، بمساندة الطائرات المقاتلة والعمودية لتنفيذ المهام التكتيكية لتحقيق مبدأ العمل المشترك.
وأكد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين، اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري، أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتوحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح “عسيري” أن التمرين يُسهم في تطوير القدرات الأمنية لحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.