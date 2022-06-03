“شؤون الأسرة”: هذه السيناريوهات تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء

حذر مجلس شؤون الأسرة من السيناريوهات التي تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء، مؤكدًا أن التقارب بين الأجيال يتطلب جهدًا مضاعفًا من الوالدين، لاحتواء الأبناء وفهم سلوكياتهم وطرق تفكيرهم.
وأشار المجلس إلى أن نسبة الشباب والأطفال تبلغ 67% من السكان في المملكة، مشددًا على أن هناك بعض السيناريوهات التي تؤدي إلى التباعد بين الوالدين والأبناء.
وبيّن المجلس، أن قسوة التعامل واختلاف طرق تربية الأبناء بين الزوجين، وعدم تفهم احتياجات المراحل العمرية، وإطلاع الأبناء على أنماط عيش المشاهير ومحاولة تقيلدهم يؤدي إلى التباعد بين الآباء والأبناء. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن للأسرة دورًا في تعزيز تقارب الأجيال، ويتمثل هذا الدور في المشاركة الاجتماعية مع الأبناء، وتنشئتهم تنشأة سليمة، والحوار معهم ومعرفة طرق تفكيرهم، وإطلاع الوالدين على وسائل التواصل ومعرفة ما يشغلهم.