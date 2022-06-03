نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “شؤون الأسرة”: هذه السيناريوهات تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء
03/06/2022   4:24 م

“شؤون الأسرة”: هذه السيناريوهات تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء

+ = -
755

حذر مجلس شؤون الأسرة من السيناريوهات التي تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء، مؤكدًا أن التقارب بين الأجيال يتطلب جهدًا مضاعفًا من الوالدين، لاحتواء الأبناء وفهم سلوكياتهم وطرق تفكيرهم.

وأشار المجلس إلى أن نسبة الشباب والأطفال تبلغ 67% من السكان في المملكة، مشددًا على أن هناك بعض السيناريوهات التي تؤدي إلى التباعد بين الوالدين والأبناء.

وبيّن المجلس، أن قسوة التعامل واختلاف طرق تربية الأبناء بين الزوجين، وعدم تفهم احتياجات المراحل العمرية، وإطلاع الأبناء على أنماط عيش المشاهير ومحاولة تقيلدهم يؤدي إلى التباعد بين الآباء والأبناء. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن للأسرة دورًا في تعزيز تقارب الأجيال، ويتمثل هذا الدور في المشاركة الاجتماعية مع الأبناء، وتنشئتهم تنشأة سليمة، والحوار معهم ومعرفة طرق تفكيرهم، وإطلاع الوالدين على وسائل التواصل ومعرفة ما يشغلهم.

“شؤون الأسرة”: هذه السيناريوهات تؤدي للتباعد بين الآباء والأبناء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213233.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.