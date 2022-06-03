أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم (الجمعة)، إطلاق مسار الإسكان ضمن فرص التبرع.
وأضافت أن هذا المسار يهدف إلى توفير المساكن الملائمة لـ 100 أسرة مستحقة كمرحلة أولى، بما يمنح الاستقرار وسبل العيش الكريمة، والاستمرار في دعم المنصة للفرص الخيرية عبر خدمات نوعيّة ومتجددة.
وأوضحت المنصة شروط الاستحقاق، وهي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستحقاً للدعم السكني، وأن يكون مستفيداً من إحدى الجمعيات الرسمية، على أن تتكفل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسبة 33% من تكلفة الوحدة السكنية دعماً للمستفيدين.
وبينت المنصة طريقة الاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للمتبرعين الدخول إلى موقع وتطبيق منصة إحسان، واختيار المشاريع ضمن قائمة فرص التبرع، ثم اختيار مسار مشاريع الإسكان، وتصفح الحالات المعروضة ثم استكمال عملية التبرع لها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منصة “إحسان” تقدم خدمات وبرامج تغطي مختلف المجالات الخيرية، وتشرف عليها لجنة مكونة من 12 جهة حكومية، واستفاد قرابة 5 ملايين مستفيد بتبرعات تجاوزت مليارين و290 مليون ألف ريال.