بالأرقام.. الهلال ينهي أزمة جيوفينكو

كشفت مصادر، أمس (الجمعة)، عن تطور جديد في قضية نادي الهلال ومحترفه السابق، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إن إدارة نادي الهلال أنهت ملف مستحقات جيوفينكو، التي تقدر بنحو 16 مليون و875 ألف ريال.
وأوضحت المصادر أن إدارة الهلال وصلت إلى تسوية ودية مع اللاعب قبل نحو أسبوعين وتسلم على أثرها الإيطالي ورقة المخالصة المالية بين الطرفين.
وأشارت إلى أن إدارة الهلال نجحت في خفض تكاليف إنهاء عقد اللاعب، بعد مفاوضات طويلة، وافق في نهايتها اللاعب على خفض 5 ملايين من قيمة رواتبه المتبقية في عقده، والاكتفاء بالحصول على مبلغ عشرة ملايين ريال تمثل الجزء الأكبر من القيمة المالية الإجمالية لبقية العقد.