نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر يضرب طاجيكستان بخماسية في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عامًا
04/06/2022   10:17 ص

بالفيديو والصور.. الأخضر يضرب طاجيكستان بخماسية في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عامًا

+ = -
846

حقق المنتخب الوطني فوزًا على نظيره الطاجيكي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 5-0 ، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل حمد اليامي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 42، قبل أن يضيف ايمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 50.

واحرز ثالث أهداف المنتخب الوطني أمام طاجيكستان اللاعب هيثم عسيري في الدقيقة68، قبل أن يسجل متعب الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وجاء الهدف الخامس للمنتخب الأخضر في الدقيقة 90+3 عن طريق عبدالله رديف من ركلة جزاء سجلها بنجاح.

الأخضر

الأخضر

الأخضر

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. الأخضر يضرب طاجيكستان بخماسية في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عامًا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213290.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.