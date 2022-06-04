بالفيديو والصور.. الأخضر يضرب طاجيكستان بخماسية في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عامًا

حقق المنتخب الوطني فوزًا على نظيره الطاجيكي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 5-0 ، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عامًا.
وسجل حمد اليامي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 42، قبل أن يضيف ايمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 50.
واحرز ثالث أهداف المنتخب الوطني أمام طاجيكستان اللاعب هيثم عسيري في الدقيقة68، قبل أن يسجل متعب الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 85.
وجاء الهدف الخامس للمنتخب الأخضر في الدقيقة 90+3 عن طريق عبدالله رديف من ركلة جزاء سجلها بنجاح.
هدددددف!⚽
د42′ حمد اليامي يفتتح أول أهداف منتخبنا الوطني#السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/s3KqAnyYPs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022
هدددددف!⚽
د50′ الهدف الثاني لـ السعودية عن طريق ايمن يحيى #السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/dU5Szjp64k
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022
هدددددف!⚽
د68′ الهدف الثالث لـ السعودية عن طريق هيثم عسيري #السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/AJYDEXFstj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022
د86′ الهدف الرابع لـ السعودية عن طريق متعب الحربي #السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/APExklGYvr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022
هدددددف!⚽
د90+6′ الهدف الخامس لـ السعودية عن طريق عبدالله رديف #السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/cMbeDGWEEc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022
وفق “أخبار 24”.