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جديد المحليات > بالفيديو.. مجندتان بالجوازات السعودية تعبران عن فخرهما بتمثيل المملكة في مبادرة طريق مكة بجاكرتا
10/06/2022   12:10 م

بالفيديو.. مجندتان بالجوازات السعودية تعبران عن فخرهما بتمثيل المملكة في مبادرة طريق مكة بجاكرتا

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عبرت مواطنتان تعملان في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن فخرهما بتمثيل المملكة والمشاركة في مبادرة طريق مكة بجاكرتا.

وقالت كل من: وكيل رقيب أمل الغامدي، والجندي أول نوه الغامدي، إنهما متطلعتان إلى أداء دورهما في أحسن صورة، بعد أن تم اختيارهما هذا العام للمشاركة في المبادرة بمطار جاكرتا، مشيرتين إلى أن خدمة الحجيج شرف لهما.وفق “أخبار 24”.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً، وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات المطلوبة.

بالفيديو.. مجندتان بالجوازات السعودية تعبران عن فخرهما بتمثيل المملكة في مبادرة طريق مكة بجاكرتا

جديد المحليات
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