6 أشهر على انتهاء الهوية شرط لقبول تسجيل المتقدمين للحج.. ويتم تحديث البيانات تلقائيا عند التجديد

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يُشترط لقبول تسجيل المتقدمين لأداء الحج ومرافقيهم تبقي ما لا يقل عن 6 أشهر في صلاحية الهوية/ الإقامة.
ودعت المتقدمين والمرافقين الذين أوشكت صلاحية هوياتهم على الانتهاء للمبادرة بتجديدها قبل نهاية اليوم (الأـحد) لتحديث البيانات وقبول طلب التسجيل.
ونوهت إلى أنه في حال تجديد المتقدم/ والمرافق للحج هويته/ إقامته يتم تحديث البيانات تلقائياً سواء على موقع الوزارة أو تطبيق “اعتمرنا”، دون الحاجة للتعديل على تسجيل رغبة الحج. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن الوزارة أغلقت أمس (السبت) باب التسجيل لحجاج الداخل، ومن المقرر أن تبدأ اليوم القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين للحج من بين أكثر من 390 ألف متقدم، ومن ثم إشعار المقبولين برسائل نصية.