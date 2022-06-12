مستجدات كورونا.. الإصابات ترتفع مجدداً وانخفاض الحالات الحرجة واستقرار الوفيات

أظهر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى الإصابات وحالات التعافي، مقابل استقرار حالات الوفاة وانخفاض الحالات الحرجة.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة فقد عاودت الإصابات الجديدة ارتفاعها بعدما سجلت تراجعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث سجلت 905 حالات اليوم (الأحد)، بارتفاع قدره 152 حالة عن يوم أمس.
كما ارتفع أعداد المتعافين، مسجلاً 746 حالة، بارتفاع قدره 113 حالة عن يوم أمس، لكنها بقيت عند معدلات أقل من الإصابات الجديدة لليوم الثالث عشر على التوالي. وبذلك يرتفع أعداد المتعافين إلى 759567 من أصل 777795 مصاباً منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل انخفضت الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت ارتفاعًا مفاجئاً يوم الجمعة الماضي، إذ غادرت حالتان العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 96 حالة.وفق “أخبار 24”.
واستقر معدل الوفيات، بتسجيل 3 حالات وفاة اليوم، وهو ذات العدد المسجل أمس. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 إلى 9173 وفاة.