يشمل بدلاً شهرياً وإقامة 3 أشهر.. “الاستثمارات العامة” يطلق برنامجاً تدريبياً مع “ماجيك ليب”.. وهذه التخصصات المطلوبة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق برنامج تدريب للخريجين السعوديين في مجال الواقع المعزز، وذلك بالتعاون مع “ماجيك ليب”.
ويتيح البرنامج فرصًا لعمل المتدربين إلى جانب نخبة من الخبراء في شركة “ماجيك ليب” على مشاريع محددة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم التقنية، حيث يتكون البرنامج من فترة تدريبية مدتها 3 أشهر في مقر “ماجيك ليب” بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي خريجي مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه السعوديين من مختلف الجامعات بتخصصات تتركز في المجالات التقنية والهندسية، وقد تتاح فرص عمل بدوام كامل عند اجتياز فترة التدريب بنجاح.
ويبحث برنامج “صندوق الاستثمارات العامة” و”ماجيك ليب” عن الموهوبين والشغوفين من خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لفرصة التدريب في 6 مجالات، تشمل الهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب، والهندسة الميكانيكية، والهندسة البصرية، وأخيرًا التصورات والرؤية الحاسوبية.وفق “أخبار 24”.
ويقدم البرنامج عدة مزايا، تشمل بدلا شهريا وتذكرة طيران وشهادة إتمام البرنامج، بالإضافة إلى إقامة لمدة 3 أشهر، وتغطية تكاليف إصدار التأشيرة، وتأمين صحي يغطي المتدربين.
وتعد “ماجيك ليب” إحدى أهم الشركات الأمريكية المتخصصة في الواقع المعزز، وتشتهر بتطوير شاشة شبكية رائدة مثبتة على الرأس، تدمج المحتوى الرقمي في العالم الحقيقي.
يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة وماجك ليب، لإتاحة فرصة تدريب استثنائية للخريجين السعوديين في مجال الواقع المعزز.
للمزيد عن البرنامج: https://t.co/eksouai9UQ pic.twitter.com/Ozy15zITPO
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 14, 2022