نائب وزير “الإسكان” يُسلِّم عدداً من مستفيدي “الإسكان التنموي” وحداتهم السكنية في الشرقية

سلَّم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من الوحدات في مشروع واحة مدى – الواقع في إسكان الدمام الشمالي – للأسر المستحقة ضمن برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع جمعية بناء لرعاية الأيتام الخيرية.
وأشاد البدير بالتطور الكبير الذي تشهده المشاريع السكنية والتنموية بالمنطقة الشرقية، كما قدم شكره لجمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام لجهودها في تيسير حصول الأسر المستحقة على المساكن الملائمة.
وأكد على استمرار الوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة في تذليل كافة العقبات والتحديات لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات معايير جودة عالية وبإجراءات ميسَّرة للمواطنين من جميع الفئات.
كما زار البدير عددا من المشاريع السكنية في ضاحية الواجهة بالمنطقة الشرقية للاطلاع على سير الأعمال، مشدداً على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكدًا على أن الوزارة ستستمر في الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.وفق “أخبار 24”.
ويعد برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والذي يهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.