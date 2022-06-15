مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات وحالات التعافي وارتفاع الحالات الحرجة

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجعاً طفيفاً لليوم الثاني على التوالي، لكنها بقيت فوق مستوى الألف حالة، حيث أصيبت 1033 حالة بالفيروس، بانخفاض قدره 19 حالة عن يوم أمس.
كما انخفضت حالات التعافي بشكل طفيف، مسجلة 861 حالة، بانخفاض قدره 3 حالات عن يوم أمس، لتبقى عند معدلات أقل من الإصابات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي.
وبذلك يرتفع أعداد المتعافين من كورونا إلى 762215 من أصل 781168 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
وعلى صعيد الوفيات، سجلت بيانات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9179 حالة. وبذلك تبقى حالات الوفاة عند مستوياتها المستقرة منذ مطلع أكتوبر 2021.
وارتفعت الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، حيث دخلت 6 حالات العناية المركزة جراء كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 102 حالة. وفق “أخبار 24”.