“هدف” يطلق برنامجاً لدعم المواطنين العاملين في توصيل الطلبات بـ3000 ريال شهرياً

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وأكد أن ذلك يأتي سعياً إلى التوسع في التوطين باستهداف أنماط عمل جديدة، لافتا إلى أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة عمل المستقبل.
ويأتي إطلاق البرنامج وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمت في وقت سابق لإطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3 آلاف ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الإطلاق الرسمي.
وأوضح “هدف” ضوابط الدعم في البرنامج، وهي تتمثل في أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية، وأن يُصدر وثيقة “عمل حر” سارية من خلال بوابة العمل الحر، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأكدت أنه يمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارةبوابة العمل الحر، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار “سجل معنا في توصيل الطلبات”، ثم “إنشاء حساب”، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط “توصيل الطلبات”، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات. وفق “أخبار 24”.