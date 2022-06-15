بالفيديو.. “آل الشيخ”: نستخدم تقنية حديثة لتغيير الهواء في مساجد المشاعر المقدسة خلال 20 دقيقة

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، جولةً تفقّدية لمساجد المشاعر المقدسة مطلعاً على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأوضح آل الشيخ في لقاءٍ له مع قناة “الإخبارية”، أن الوزارة أنفقت أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة، مشيرا إلى إدراج تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.
وتأتي الجولة ضمن مجموعة جولات يقوم بها آل شيخ للوقوف على جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث قدّم شكره لقيادة المملكة لرعايتها مساجد المملكة، وتيسير العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية لـ #الإخبارية:
تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.. وأنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة pic.twitter.com/mdl95utPGF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022