“الصحة” توضح ضرراً كبيراً للسجائر الإلكترونية على هذه الفئة العمرية

حذَّرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، من أضرار السجائر الإلكترونية على صحة الإنسان.
وأوضحت أن السجائر الإلكترونية تتكون من مادة النيكوتين السامة المؤثرة على أعضاء الجسم، ومركبات عضوية متطايرة، ومواد كيميائية مسببة لأمراض السرطان، ومعادن ثقيلة مثل: النيكل، والقصدير، والرصاص، بالإضافة إلى جسيمات متناهية الصغر يمكن استنشاقها عميقاً في الرئتين، والنكهات الكيميائية المرتبطة بأمراض الرئة الخطيرة.
وأشارت المنصة إلى تأثير السجائر الإلكترونية على نمو دماغ صغار السن؛ وذلك إذا ما تم تدخينها قبل عمر الـ25 عاماً؛ وذلك لكون الدماغ يستمر في النمو حتى هذه السن. وفق “أخبار 24”.